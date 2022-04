Emergenza Ucraina, l’AISM vicino ai profughi con sclerosi multipla e malattie similari. Donatelli, Trivento: attivato un numero verde e una mail. Il referente regionale Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, Gino Donatelli di Trivento fa sapere che l’associazione ha attivato un numero verde 800803028 e una mail emergenzasmucraina@aism.it dedicati a tutti coloro che hanno bisogno di supporto, persone con sclerosi multipla e malattie similari, in questa terribile situazione. Chiunque sia a conoscenza di persone con SM che hanno bisogno di aiuto, può contattarci ai riferimenti sopra indicati – fa sapere Donatelli – oggi assistiamo a un terribile conflitto in cui milioni di persone in Ucraina sono costrette a lasciare tutto: la propria casa e i propri beni. Molte di queste persone sono arrivate in Italia, dove hanno trovato accoglienza, ma ad oggi sono pochissime le persone con disabilità che sono riuscite a raggiungere il nostro Paese. La guerra è terribile per tutti, ma per chi ha una disabilità lo è ancora di più. AISM è vicina a tutte queste persone – chiude il comunicato – e sta cercando di attivarsi per dare sostegno alle persone con sclerosi multipla e malattie similari, che oggi hanno bisogno di un luogo sicuro e di un modo per raggiungerlo.