Dopo lo stop di domenica e del 25 aprile, l’Asrem ha diffuso il bollettino con i dati Covid in Molise degli ultimi tre giorni. Si registrano 836 nuovi positivi su 2315 tamponi refertati (tasso di positività al 36,1%) e tre nuovi decessi: un 70enne di Bojano che era ricoverato in Anziano fragile e una donna di 87 anni di Colli al Volturno che era in Malattie infettive, entrambi deceduti il 24 Aprile e un uomo di 83 anni di Pozzilli, anche lui in Anziano fragile, morto nelle ultime ore. Sono 613 le persone con Covid decedute da inizio pandemia e riportate dall’Asrem.

Da registrare, ancora, 5 nuovi ricoveri: 2 in Anziano fragile e 3 in Malattie infettive. Da quest’ultimo reparto anche un dimesso. Sono 37 i pazienti con il virus ricoverati al Cardarelli, dei quali 24 in Malattie infettive. Nessuno è in Rianimazione.

Dei nuovi positivi riscontrati 134 sono di Campobasso, 77 di Termoli, 75 di Isernia, 37 di Larino, 23 di Guglionesi, 21 di Montenero di Bisaccia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. I guariti negli ultimi tre giorni sono 421, dei quali 154 nel capoluogo di regione.