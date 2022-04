La società rossoblù ha inteso trattenere i tesserati qualche altro giorno per dare il via ai colloqui riservati alla fase delle cosiddette bocce ferme. La squadra, poi, ne approfitterà per allenarsi fino a venerdì poi spazio alle ferie. A meno di sorprese inaspettate i calciatori con contratto biennale rimarranno in rossoblu: in bilico la posizione di Liguori. I picchi del calciatore, la sua applicazione ed il girone di ritorno costellato da dieci gol ed una lunga serie di assist e calci di rigore conquistati rendono il calciatore oggetto del desiderio di tante società di Lega Pro. La sensazione è che chi vuole Liguori dovrà offrire una lauta contropartita al Campobasso. Diversamente, il calciatore rimarrà in rossoblu. C’è anche chi è destinato a lasciare il Molise dopo una stagione: è il caso di Di Francesco che ritornerà all’Ascoli dopo l’anno in prestito o dell’olandese Don Bolsius prestato dalla Fermana e che bene si è disimpegnato in rossoblu con tre reti realizzate. L’attacco, dunque, perde già due pezzi rispetto alle sei pedine presenti. La buona stagione disputata dal Campobasso ha creato una base sicuramente interessante su cui poter costruire la squadra 2022/2023.



Saranno giornate dedicate anche all’incontro con Cudini. Dopo la promozione in serie C e la salvezza di quest’anno, le parti hanno tutta l’intenzione di proseguire il matrimonio. Da una parte la società rossoblu esporrà i programmi per il prossimo campionato; dall’altra, Cudini, secondo i bene informati, potrebbe proporre un Campobasso piu’ ambizioso rispetto ad una semplice salvezza. Da queste considerazioni, scaturirà una conclusione. Il connubio pubblico squadra si è andato rinforzando con il passare delle giornate. La curva nord Scorrano ha esposto uno striscione durante la gara contro il Potenza: 12.600 kilometri d’amore, hanno comunicato i tifosi rossoblu, che non sono mai mancati in nessuna trasferta neanche la piu’ lontana dal Molise.

La Lega Pro che domenica scorsa ha dato il benvenuto al Cerignola allenato da Michele Pazienza, vincitore del girone H di quarta serie, si appresta a vivere la lunga fase dei play off divisa in tre momenti. La serie C da ieri ha accolto non solo i pugliesi, ma anche il Crotone retrocesso in due anni dalla serie A alla Lega Pro, un caso che ha davvero pochi precedenti.

I play off del girone il primo maggio, seconda fase dal quattro maggio in poi. Le sei squadre che passeranno il turno dei gironi entreranno nella seconda fase insieme con le terze classificate e alla migliore quarta. Da qui si giocherà su partite di andata e ritorno. Domenica ci saranno Foggia – Turris, Francavilla – Monterosi e Monopoli – Picerno. In caso di parità al termine dei novanta minuti, passerà al secondo turno la squadra meglio classificata.

L’ultimo atto, cioè la final four, vedrà quattro formazioni che si giocheranno la promozione in serie B. Partono forse agguerrite delle altre Padova del girone A, Reggiana del B, Catanzaro, Avellino e Palermo nel girone C. Play out che si esauriranno in due domeniche, il 7 e il 14 maggio. Paganese – Andria si giocheranno la salvezza. Primo criterio in caso di parità: la differenza reti nel play out, in caso di ulteriore parità si salverà la meglio piazzata al termine della stagione regolare.