Si è chiusa ieri la due giorni dedicata a Lelio Pallante organizzata dalla Bocciofila Frosolonese. Il 18° Trofeo Città di Frosolone – 15° Trofeo in ricordo dell’ex editore di Telemolise ha visto la partecipazione di 150 formazioni. Francesco Santoriello dell’Enrico Millo Baronissi ha superato in finale 12-1 Vincenzo Iengo dell’Avis Campobasso. A completare la classifica della gara individuale nazionale sport per tutti: terzo posto Giuliano Iapaolo (Frosolonese IS), seguito da Giuseppe Simone (Castelvenere BN), quinto il quindici volte campione del mondo Dante D’Alessandro (Rosetano TE), sesta piazza per Walter Mazzucco (La Folgore Cassino FR), settimo Giorgio Sequino (Francesco Frezza NA), il primo classificato della società organizzatrice è Nicola Perrella ottavo che ha preceduto Emiliano Arcadio (Ariete CE) a completare la top ten Giacomino Farrace (La Torre Vinchiaturo CB). A seguire in ordine fino al diciannovesimo posto: Pier Giorgio Magi (Città del Vasto CH), Luigi Bergantino (DLF Benevento BN), Carmine Sarnataro (Belvedere San Rocco NA), Antonio Pontecorvo (Comunale Ceppaloni BN), Giovanni Colitti (Monforte Campobasso CB), Valerio Pinelli (Frosolonese IS), Donato Cercia (Madonna delle Grazie Termoli CB), Tiziano Muchetti (Madonna delle Grazie Termoli CB) e Nicola Borzillo (Ferrini Benevento BN).