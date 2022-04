Prevenzione del tumore della cervice uterina, esami gratuiti al Poliambulatorio di Trivento. La Regione Molise e l’ Asrem promuovono lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina. Tutte le donne residenti, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, sono invitati a eseguire: Pap – test, tra i 25 anni e il compimento del 29 esimo anno; si esegue dal 10 al 20 esimo giorno, considerando come primo giorno quello della comparsa del ciclo; HPV-Test tra i 29 anni + 1 giorno ed i 64 anni. Gli esami potranno essere eseguiti presso il Poliambulatorio di Trivento, sono gratuiti, semplici, rapidi, indolori, affidabili e non invasivi, consentono di individuare precocemente la presenza del virus HPV o di alterazioni cellulari che, a distanza di tempo e senza alcun controllo, potrebbero far insorgere il carcinoma del collo dell’utero. Per la prenotazione si può chiamare il Consultorio via Duca d’Aosta, 30, Campobasso, ai seguenti numeri: 0874.409001 oppure 0874.409003, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.