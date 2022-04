Share on Twitter

L’Italia torna in piazza per celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione, cercando di buttarsi alle spalle la pandemia che ha provocato migliaia di vittime. Una festa, tuttavia, sulla quale incombe l’ombra minacciosa del conflitto in Ucraina. A Campobasso la cerimonia con la deposizione della corona d’alloro davanti al monumento ai caduti, con un fuori programma che ha creato qualche attimo di apprensione tra la gente che era lì ad assistere. Il giovane trombettiere che stava intonando le note del Silenzio è stato colto da malore. Soccorso, si è subito ripreso e la cerimonia è proseguita.