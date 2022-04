Due appuntamenti per celebrare degnamente il primo maggio, affinché non sia una ricorrenza vuota ma ricca di proposte. Due incontri, quelli organizzati dal Partito democratico rispettivamente il 29 aprile e 12 maggio, destinati a tracciare una linea di prospettiva per quelle che sono le due grandi emergenze lavorative del Molis e in generale del Mezzogiorno: donne e giovani. Statisti e indicatori, dall’Istat allo Smiez indicano dati impietosi con picchi di disoccupazione che toccano, nel caso di giovani tra 15e 24 anni il record negativo del 45% della popolazione di riferimento. Quali politiche – quindi – per favorire l’occupazione femminile e giovanile? Questa la domanda attorno alla quale si concentreranno le due giornate di lavoro del PD, due Agorà – come i Dem definiscono queste occasioni – che si terranno nella sede dello “Sazio Sfuso” a Campobasso ma che potranno essere seguite anche attraverso la piattaforma Zoom e in diretta Facebook. Insieme al parterre politico saranno presenti operatori del partenariato sociale e imprenditori. Sotto la lente, in vista anche della elaborazione di una piattaforma programmatica per elezioni 2023, le politiche regionali di sviluppo sul fronte dell’incrocio tra domanda e offerta, orientamento e formazione professionale. Dallo smart working al bando nazionale per l’impresa femminile, dalla concertazione ai fondi europei di politica comunitaria e di coesione: saranno questi alcuni degli argomenti trainanti del doppio appuntamento.

“Le istituzioni, la politica , il partenariato sono chiamati ancora di più rispetto al passato – dice Fanelli lanciando l’iniziativa – a dare risposte all’interrogativo fondamentale: quali politiche per favorire l’occupazione femminile e giovanile?