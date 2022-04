Cantando la canzone simbolo della Resistenza italiana, come ogni anno, antifascisti militanti, associazioni, sindacati e cittadini si sono dati appuntamento ai piedi di Monte Marrone.

La prima tappa, come sempre, a Castelnuovo a Volturno, davanti al cippo funerario che ricorda Giaime Pintor, il giovane partigiano che morì sotto una bomba piazzata dai nazisti.

Il secondo appuntamento a Monte Marrone, davanti al Monumento delle Regioni, dove fu gettato uno dei semi che portarono alla nascita del Corpo italiano di liberazione.

Un pensiero, in questo 25 aprile, non può che andare alla resistenza del popolo ucraino.