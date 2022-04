L’Amministrazione comunale di Poggio Sannita ha comunicato la data di inaugurazione del nuovissimo parco giochi per bambini realizzato in via Parallela. L’apertura del nuovo spazio divertimenti è fissata per il 25 aprile prossimo alle ore 11:00. All’evento inaugurale prenderà parte anche il Sindaco Giuseppe Orlando.

L’apertura di un nuovo parco giochi rappresenta sicuramente un segnale di positività per un borgo come Poggio Sannita che, come tanti altri in Molise, lotta contro lo spopolamento.