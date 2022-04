È tutto pronto a Frosolone per una due giorni di bocce di buon livello. Al Bocciodromo Comunale, infatti, con l’organizzazione della Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione,domani e dopodomani si terranno due eventi in ricordo di Lelio Pallante, storico editore di Telemolise, ex sindaco di Frosolone e già Presidente del Consiglio regionale del Molise. Domani appuntamento con la Terna Regionale a Invito, alla quale prenderanno 18 formazioni al via per un totale di 54 atleti partecipanti, una terna in rappresentanza di tutte le società molisano. Dalle ore 14, il Bocciodromo Comunale di Frosolone e il Bocciodromo ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso si disputeranno i due gironi eliminatori, a partire dalle ore 18 in poi via alle finali nell’impianto della frosolonese. La terna vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Lelio Pallante. Lunedì è in programma la 18^ edizione del Trofeo Città di Frosolone, che per il quindicesimo anno è intitolato alla memoria dell’ex editore di Telemolise. Si tratta di una gara Individuale Nazionale, alla quale sono iscritti 150 atleti, in rappresentanza di società bocciofile molisane, campane, lucane, laziali, abruzzesi, marchigiane, romagnole e con un giocatore proveniente anche dalla lombarda Codognese di Codogno. Grande lo sforzo organizzativo della società Frosolonese, presieduta da Pasquale Mangione, che è anche vice-presidente della FIB Molise, il quale si è avvalso di numerosi collaboratori del proprio sodalizio per non lasciare nulla al caso. Sarà presente, nella due giorni, anche il Comitato Regionale della FIB Molise, eletto lo scorso 27 febbraio, al termine dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, con in testa il presidente Giuseppe Formato e il vice Pasquale Mangione e con i consiglieri Mario Perrella, Riccardo Forte e Franco Colavecchia.