Covid: oggi in regione nessuna vittima e 475 nuovi contagi a fronte di 2.554 tamponi processati, di conseguenza il tasso di positività scende al 18,6 per cento. Nel bollettino anche 280 guariti. Sul fronte ospedaliero si registrano 3 ricoveri e una dimissione. Sale così a 36 il numero dei pazienti covid al Cardarelli, ma nessuno di loro è in terapia intensiva. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo 8 comuni. In testa Campobasso con 78, poi Isernia con 49 e Termoli con 45. Seguono Larino e Sepino con 12 casi e Montenero di Bisaccia, Agnone e Ferrazzano con 11.