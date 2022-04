Sono passati due mesi dal ritrovamento del corpo senza vita di Incoronata Sebastiano, l’anziana 72enne di Bojano che era scomparsa da casa il 6 dicembre. Il cadavere era tra i cespugli a pochi metri dalla Statale, in un luogo tutt’altro che isolato e che era stato battuto più volte durante le ricerche. La famiglia di Incoronata continua a chiedere che venga fatta piena luce sull’accaduto, le sorelle non credono che la donna sia morta nel luogo dove è stata trovata e per questo tramite l’associazione Penelope si sono affidate ad un legale, l’avvocato Raffaella Anzivino, che ha subito chiesto informazioni alla Procura e un incontro con il sostituto procuratore che sta seguendo il caso, Vittorio Gallucci. Il caso non è stato archiviato e le indagini saranno chiuse entro agosto, solo allora saranno prese decisioni. Intanto i familiari di Incoronata hanno consegnato al legale un video che loro stessi avevano realizzato nella zona dove poi è stato trovato il corpo senza vita della sorella. Anche loro infatti avevano cercato la donna in quell’area vicina alla statale. Bisognerà ora valutare l’utilità o meno di quelle immagini. L’avvocato ha anche fatto un accesso agli atti dei Vigili del fuoco, chiedendo in particolare di poter visionare i filmati girati in quella stessa zona dalle sofisticate apparecchiature dei pompieri.