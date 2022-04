Il Comune di Lucito intitola il ristrutturato ambulatorio comunale al dottor Wasfi Shannik. Nel prossimo consiglio comunale, fissato per il 29 aprile 2022, tra i punti messi all’ordine del giorno c’è l’intitolazione dell’ambulatorio comunale al dottor Wasfi Shannik, di recente scomparso e che per tanti anni è stato sia guardia medica che medico di base di Lucito. Sposato con una lucitese conosciuta presso l’Università di Roma, il dottor Wasfi Shannik era originario della Giordania. Con la famiglia, composta da tre figli, di cui due hanno seguito le orme professionali del padre, vivevano nel Kuwait ma, con la guerra del Golfo, hanno fatto ritorno in Italia, nel Comune di Lucito. L’amministrazione comunale, in segno di riconoscenza per quanto dato alla comunità e per il lavoro svolto dal dottor Wasfi Shannik, ha ritenuto opportuno intitolargli l’ambulatorio comunale: un vecchio edificio realizzato con la Cassa del Mezzogiorno, terminato di ristrutturare nel mese di marzo scorso, oggi ospita la guardia medica e lo studio del medico di base. L’amministrazione comunale sta lavorando per renderlo anche punto prelievi.