Nel bollettino covid di oggi – venerdì 22 aprile – nessuna vittima. I nuovi positivi invece sono 499, un numero inferiore rispetto ai guariti che invece sono 628. Il tasso di positività è al 26,6 per cento. Si registrano anche 2 nuovi ricoveri in ospedale. Ora sono 34 i pazienti al Cardarelli ma resta vuota la terapia intensiva. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a due cifre in 11 comuni: in testa Campobasso con 75 contagi, Termoli con 58 e Isernia con 28. Seguono poi Venafro (27), Larino e Portocannone (18), Baranello, Ripalimosani e San Martino in Pensilis (13), Vinchiaturo (11) e Casacalenda (10).