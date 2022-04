Mentre le misure di contenimento del Covid vanno gradualmente allentandosi, il virus continua a circolare e purtroppo a mietere vittime anche in Molise. L’ultimo bollettino Asrem è pesante, con tre pazienti decedute. Si tratta di una donna di 67 anni di Campobasso, una 73enne di Toro e una donna di 97 anni, pure lei del capoluogo. Le ultime tre vittime fanno così salire drammaticamente a 610 il numero delle persone decedute a causa del Covid. Continuano a salire anche i ricoveri, 4 nelle ultime ore, mentre i dimessi dal Cardarelli sono 3. Resta sempre alto il numero dei nuovi contagi: 458 sui 2.121 tamponi processati, con il tasso di positività al 21,59%. E’ sempre Campobasso il centro più colpito con 78 nuovi casi. Seguono Termoli con 31, Venafro con 28, Larino con 25. Fortunatamente ci sono anche 523 guariti, di cui 100 a Termoli ed 87 a Campobasso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 8.710 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 32, di cui 19 in Malattie infettive e 13 in Anziano fragile.

Terapia intensiva al momento resta covid free.