Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento di borse di studio a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Anche il Comune di Vastogirardi ha messo a disposizione i moduli da compilare per effettuare la richiesta del beneficio. I modelli di domanda dovranno essere presentati insieme alla documentazione ISEE presso gli uffici comunali entro e non oltre il 9 maggio prossimo.

Per presentare la domanda dovranno essere soddisfatti determinati requisiti, quali: residenza dello studente nel Comune di Vastogirardi, ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.632,94 euro ed iscrizione scolastica in corso di validità per il periodo 2021/2022.