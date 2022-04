Tutto è iniziato nel pomeriggio, da una litigata tra una giovane coppia di Bojano, lui del posto, lei ucraina, come testimonia anche la bandiera sul balcone del primo piano, dove qualche ora più tardi sarebbe successo il peggio. Una litigata talmente violenta da richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Tuttavia, non è bastato l’arrivo delle forze dell’ordine. In tarda serata, stando alle prime ricostruzioni, lui prima si sarebbe provocato delle ferite (e da quanto si apprende dai testimoni non sarebbe nemmeno la prima volta) e, poi, avrebbe minacciato la compagna con della benzina. A quel punto, in preda al panico, la giovane ucraina si è lanciata dal balcone, riportando gravi traumi. Entrambi sono al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Intanto le fiamme sono divampate e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e i Carabinieri di Bojano per ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi del dolo è la più probabile ma le indagini sono in corso e tutte le ipotesi restano aperte. Fondamentale per chiarire i contorni della vicenda sarà la testimonianza della giovane donna.