Martedì 19 aprile 2022, presso l’ospedale di Perugia, all’età di 72 anni, è morto padre Armando Di Renzo, originario dell’Abruzzo ma fin dall’infanzia vissuto con la sua famiglia a San Martino in Pensilis dove ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale ed era molto conosciuto e stimato.

In comunione di preghiera il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, il Presbiterio, e tutta la comunità diocesana affidano la sua anima al Signore Gesù Cristo ringraziandolo per il dono della sua esistenza e del suo ministero al servizio della Chiesa universale.

Don Armando prima di essere trasportato in ospedale, è stato trovato privo di sensi da due collaboratori all’interno della canonica. E’ morto a seguito di emorragia celebrale, trauma cranico e insufficienza cardio-circolatoria.

“Lunedì mattina – riferisce una nota della Questura – è stato effettuato sopralluogo all’interno della canonica del parroco da parte della locale Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che non ha evidenziato segni riconducibili ad attività delittuose”.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire le cause del decesso, infatti la Polizia vuole chiarire ogni aspetto relativo alla morte del parroco di Civitella d’Arno.