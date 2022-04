I dati Covid con l’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem. Alto il numero dei nuovi positivi che sono 565 su 3225 tamponi refertati, tra molecolari e antigenici. Tasso di positività al 17,5%. 428 i guariti. Non ci sono decessi. 3 i ricoveri, di cui 2 in Anziano fragile e 1 in Malattie infettive, reparto dal quale si registra anche una dimissione. Sono 34 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli: sempre 2 in Terapia intensiva e 18 in Malattie infettive. Dei nuovi positivi 88 sono di Campobasso, 48 di Isernia, 45 di Venafro, 44 di Termoli, 23 di San Martino in Pensilis, 20 di Larino, 16 di Agnone e Bojano. Numeri inferiori negli altri centri interessati. Sono 8769 gli attualmente positivi nella nostra regione.