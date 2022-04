“Il progetto del Comune di Campobasso per la costruzione della strada di collegamento dalla fondovalle Rivolo alla frazione di Santo Stefano, finanziato nell’ambito del CIS Molise, Contratto Istituzionale di Sviluppo, ha visto, proprio nella scorsa settimana, la conclusione dei lavori di aggiudicazione, fra l’altro a una ditta molisana.”

A darne notizia è lo stesso sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ha aggiunto:

“Si tratta di un importante segnale in termini di concretezza per quel che concerne l’insieme delle progettazioni afferenti ai CIS. Dopo le difficoltà del Governo – legate alla nomina del nuovo responsabile che si è fatta attendere a lungo – e che hanno inevitabilmente condizionato le tempistiche di realizzazione dei progetti presentati dalle amministrazioni locali, con questa aggiudicazione dei lavori sblocchiamo una procedura che ci consentirà di predisporre tutto per consegnare l’area di cantiere e far partire il più velocemente possibile i lavori che finalmente permetteranno collegamenti più agevoli per i residenti della frazione di Santo Stefano.

Un investimento di poco più di quattrocentomila euro di lavori che permetteranno di collegare la frazione di Santo Stefano alla fondovalle Rivolo, – ha aggiunto Gravina – con uno svincolo dedicato e il tracciamento di una nuova strada che consentirà ai residenti della frazione, tra le altre cose, ad esempio, di raggiungere l’ospedale Cardarelli in tempi sicuramente più rapidi rispetto a quelli attuali.”