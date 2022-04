Un biglietto attaccato sulla porta del ristorante. In francese c’è scritto “Alla migliore delle persone” e poi ancora “Sonia, ti vogliamo bene”, sotto i disegni di alcune faccine che piangono. E’ questo uno dei messaggi lasciati dagli amici di Sonia Di Pinto davanti al locale dove la donna lavorava e dove è stata trovata senza vita la mattina di Pasqua in Lussemburgo. A terra anche alcuni mazzi di fiori. Tra chi conosceva la 46enne resta l’incredulità per quanto accaduto nel locale di cucina italiana “Vapiano” in Avenue Kennedy a Kichberg. Poco trapela dagli investigatori del posto, l’unica certezza al momento resta il fatto che Sonia sia stata colpita alla testa, la polizia parla di un omicidio “con estrema violenza”. Per il resto ci sono una serie di interrogativi al momento senza risposta: perché la donna era rimasta sola nel ristorante? Perché si trovava nel seminterrato? ?erché non ha provato a difendersi visto che tra l’altro era cintura marrone di kung-fu? L’aggressore potrebbe essere stato una persona che lei conosceva già, è una delle ipotesi in campo. Infine, quanto alla pista della rapina (si è parlato di 3mila euro spariti dal locale) ci si chiede se quei soldi possano essere un movente per compiere un omicidio così efferato. Tra l’altro i giornali lussemburghesi oggi hanno sottolineato che gli omicidi per furto e più in generale gli assalti ai ristoranti sono eventi molto rari in quel paese. Alcune risposte si attendono dall’autopsia che è stata eseguita ieri, altre potrebbero arrivare da eventuali telecamere di sicurezza presenti nella zona del ristorante. Intanto Petacciato si prepara per l’addio alla sua concittadina. In Lussemburgo dopo il riconoscimento da parte dei familiari, arriverà nelle prossime ore il nulla osta per il rientro della salma in Molise. Tutto potrebbe avvenire entro il fine settimana. In paese sarà allestita la camera ardente e saranno celebrati poi i funerali. Quel giorno – è già stato deciso – a Petacciato sarà lutto cittadino.