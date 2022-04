Home Care Premium (HCP), è un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone. L’Ambito Territoriale Sociale di Agnone comprende 12 Comuni: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Vastogirardi.

Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale.

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare.

L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – “prestazioni integrative” – in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS).

Gli aspiranti beneficiari possono presentare domanda sul portale INPS oppure presso lo sportello Home Care Premium dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone in Piazza Dante Alighieri 51 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.