La Giunta regionale ha approvato la scheda relativa ad un intervento che intende valorizzare la riorganizzazione e il riadattamento strutturale degli spazi scolastici interni ed esterni affinché risultino idonei ad un utilizzo da parte di studenti e personale scolastico, che minimizzi il rischio di contagio e, quindi, un eventuale ritorno alla didattica a distanza. La dotazione finanziaria dell’Azione è pari a euro 3.000.000,00 euro a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione, Area Tematica “Istruzione e Formazione”, Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19. I beneficiari dei finanziamenti sono i Comuni della Regione Molise con scuole pubbliche dell’Infanzia e della Primaria presenti sul proprio territorio in base all’offerta formativa a.s. 2021/2022. Ogni Amministrazione comunale potrà presentare un solo progetto esecutivo riferito ad un solo edificio e ad una sola scuola. L’importo massimo concedibile, per ognuna delle proposte progettuali, presentate dalle Amministrazioni comunali, non potrà superare, pena l’esclusione, l’importo di euro 100.000,00. Sono ammessi a finanziamento i progetti esecutivi presentati dai Comuni volti a riadattare gli spazi scolastici interni ed esterni al fine di prevenire il rischio di nuovi contagi.