Nonostante il sole, l’aria non è propriamente primaverile, con un insistente vento. I cappotti non sono ancora finiti nell’armedio. Sul corso a Campobasso, la consueta passeggiata, in piazza i bambini si divertono a giocare a pallone, magari con i papà. Un Pasquetta tranquilla, un aperitivo al bar per chi ha scelto di stare a casa per vari motivi, la spesa già fatta, qualcuno in partenza, altri hanno scelto il pomeriggio.

Ci sono anche turisti arrivati da fuori regione per visitare il Molise e altri che sono tornati da parenti, i quali hanno prgrammato uscite e puntate verso l’alto Molise con sosta in agriturismo per gustare le prelibatezze locali.

Musei e luoghi d’arte aperti, come il Museo sannitico a Campobasso, dove sono arrivati dalle regioni limitrofe ma anche dai paesi vicini. Una coppia da Siena da giorni sta girando la regione, da Pietrabbondante a Termoli. “Torneremo sicuramente, valorizzate di più questa terra meravigliose” ci hanno detto.

Immancabili gli amanti della corsa che non hanno rinunciato alla consueta sgroppata a anche a Pasquetta. Stesso discorso per gruppi di ciclisti, come quello che si è fermato per una sosta ristoratrice in Piazza Pepe, prima di riprendere la via del ritorno e rimettersi a tavola per Pasquetta.

In città e sulle strade gli annunciati controlli delle forze dell’ordine e di polizia, potenziati. Il vento e il clima non ancora stabile, hanno indotto più di qualcuno a rinunciare alla gita fuori porta, ma c’è chi, forte della spensieratezza della gioventù non ha rinunciato alla grigliata in compagnia nella natura.