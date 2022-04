Problemi che riguardano l’Illuminazione pubblica a Campobasso. Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Mario Annuario ha presentato un’interrogazione da discutere domani nell’aula di Palazzo San Giorgio per avere risposte dall’amministrazione sul tema.

Annuario ha spiegato che sono diverse le segnalazioni a lui giunte nelle ultime settimane, appunto, su quella che molti cittadini hanno definito scarsa illuminazione di alcune zone, sia periferiche sia centrali, del capoluogo.

“La sostituzione dei vecchi lampioni con le luci a led – ha continuato l’esponente di Fratelli d’Italia – doveva essere curata nei minimi dettagli, tenendo conto delle particolarità delle strade, come via Mazzini, via Garibaldi, via Petitti e via San Giovanni, che, dopo i lavori sui led presentano zone al buio, generando insicurezza e paura nei cittadini. Una efficace illuminazione pubblica contribuisce al decoro urbano, oggi compromesso anche per il degrado del manto stradale di diversi quartieri, che, tra l’altro, con la poca luce sono anche un pericolo per automobilisti e pedoni”.

“I cittadini pagano tributi e tasse comunali per ricevere in cambio servizi efficienti” ha concluso Annuario che chiede, pertanto, al sindaco e all’assessore competente una verifica tempestiva e puntuale sull’illuminazione pubblica in tutti i quartieri della città.