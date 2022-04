Una donna di 46 anni di Petacciato è stata trovata senza vita in un seminterrato all’uscita del ristorante dove lavorava in Lussemburgo. Sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente. Il colpo l’avrebbe uccisa. Questa la prima ipotesi. Ma gli inquirenti non si sbilanciano. La polizia sta indagando e sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere della zona e del locale. A quanto pare una rapina che si è trasformata in tragedia. Il rapinatore avrebbe portato via oltre 3mila euro.