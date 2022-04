Dopo gli anni difficili per gli eventi a causa delle restrizioni dovute allo stato di emergenza, la prossima estate si annuncia come quella del ritorno in grande stile per molte iniziative. Brucia le tappe il Ctvà Street Fest che annuncia già le date della settima edizione che si terrà a Civitacampomarano dal 23 al 26 giugno. Il festival della street art è ormai noto in tutto il mondo: grazie a questo evento il piccolo borgo molisano è diventato il più colorato museo a cielo aperto d’Italia con decine di opere d’arte realizzate sui muri delle case del paese da artisti provenienti da tutto il mondo. L’organizzazione, con la direzione artistica di Alice Pasquini, oltre a annunciare le date della prossima edizione ha reso noti anche i nomi degli ospiti che arriveranno a giugno: Come tutti gli anni, i segni delle storie che gli artisti lasceranno sui muri di Civita si intrecceranno con le tradizioni locali. Ci sarà Cinta Vidal, artista spagnola conosciuta in tutto il mondo per le sue illustrazioni e murales; poi i fratelli iraniani Icy e Sot, di base a New York, con le loro opere provocatorie realizzate con fil di ferro; l’indiano Daku, che realizza opere testuali tramite reticolati in ferro in cui inserisce il testo, leggibile solo grazie all’intervento del sole che genera l’ombra proiettata delle parole; il francese Ememem con i suoi coloratissimi tappeti che si sovrappongono al tessuto urbano; Akut, dalla Germania con il suo fotorealismo underground e infine Keya Tama, sudafricano di base a Los Angeles. Insieme alla street art torneranno a Civitacampomarano la musica dal vivo, le proiezioni di cinema nel Castello Angioino, la cucina tradizionale del luogo e le passeggiate alla scoperta del paesaggio.