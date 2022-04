Pace, salute e serenità, gli auguri pasquali dell’amministrazione comunale di Trivento ai cittadini. Il sindaco Pasquale Corallo, a nome dell’amministrazione comunale, ha pubblicato un manifesto per gli auguri pasquali, “stiamo rientrando gradualmente alla vita sociale pre pandemia – ha riferito Corallo – anche se dobbiamo tenere le opportune precauzioni perché il Covid-19 è sempre dietro l’angolo. Ora stiamo affrontando una nuova emergenza, quella della guerra in Ucraina ma supereremo anche questa calamità, con la speranza che rientri e che le diplomazie trovino un accordo. Arrivano i primi segnali di normalità – ha aggiunto Corallo – ieri venerdì santo, dopo due anni è tornata la processione per le vie della città: sono questi i segni della cristianità, ma anche segni di una cultura che sta alla base di una comunità. A nome della Giunta e dell’amministrazione comunale ringrazio il vescovo Palumbo, insieme alla Curia intera, perché in questi giorni di profonda spiritualità ci dona parole di speranza – ha concluso Corallo – ringrazio le forze dell’ordine, tutti i volontari, SAE 112 e Congeav, la struttura comunale e i cittadini che hanno collaborato per il migliore svolgimento dei riti pasquali”.