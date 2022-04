Nell’ultimo bollettino covid prima dello stop per le feste di Pasqua (per due giorni, Pasqua e Pasquetta, i dati non saranno diffusi dall’Asrem) ci sono 423 nuovi contagi su 2366 tamponi processati. Il tasso di positività di conseguenza si abbassa al 17,8 per cento. C’è però anche una nuova vittima: una 90enne di Petacciato. Sul fronte ospedaliero si registrano 4 ricoveri e 3 pazienti dimessi. Sono 28 complessivamente i malati covid al Cardarelli, di questi 2 in terapia intensiva. Nel bollettino anche 40 guariti. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo in 7 comuni: in testa Campobasso con 79, poi Termoli con 38 e Isernia con 36. Seguono Venafro (40), Pozzilli (15), Riccia (12) e Agnone (11).