Da questo fine settimana l’Azienda sanitaria del Molise la domenica non diramera’ piu’ il quotidiano bollettino dei contagi e dei ricoveri. Lo stop riguardera’, d’ora in avanti, non solo le domeniche, ma anche tutti gli altri giorni festivi. Di conseguenza, per la prima volta dall’inizio della pandemia, il bollettino non sara’ reso noto domani e lunedi’, giorni di Pasqua e Pasquetta. Lo ha reso noto la stessa Azienda sanitaria. Domani e lunedi’ in regione saranno chiusi anche i centri vaccinali.