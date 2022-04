Identificati e “beccati” in poche ore dalla Mobile i due ragazzi sospettati di essere gli autori della tentata rapina all’emporio cinese di via Sicilia a Isernia.

Uno di Pesche e l’altro di Isernia, entrambi con piccoli precedenti.

Non essendo stati presi in flagranza di reato, non hanno subito misure cautelari più severe, solo una denuncia a piede libero con l’avvio del procedimento giudiziario per tentata rapina, un reato abbastanza grave.

I due, armati di taglierino, incappucciati e con la mascherina, all’orario di chiusura avevano tentato, senza riuscirci, di portare via l’incasso, minacciando con un coltello tascabile la commessa dell’emporio cinese di via Sicilia, intorno alle venti dell’altra sera.

Le immagini della videosorveglianza sono abbastanza chiare e mostrano uno dei due con il coltello in mano. Immagini che hanno permesso agli uomini della Mobile di Isernia di individuare quasi immediatamente i responsabili. Due ragazzi che magari non si sono neanche resi conto della gravità di quello che stavano facendo, e che ora macchierà in maniera indelebile la loro vita futura.