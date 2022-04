Dopo due anni Campobasso rivive uno dei riti da sempre più sentiti in città: è tornata la processione del Venerdì Santo che non si teneva dal 2019 a causa della pandemia. Il corteo è partito dal centro storico orfano del coro del Teco Vorrei che si unisce alla processione stavolta solo in un secondo momento, da piazza Cesare Battisti. I cantori sono 360, la metà rispetto ai tradizionali 700. Tantissime le persone in strada per partecipare al corteo o per assistere al passaggio lungo il percorso