Nel bollettino covid di oggi – venerdì 15 aprile – ci sono 377 nuovi positivi su 1675 tamponi processati. Il tasso di positività è al 22,5 per cento. Non si registrano decessi e nemmeno nuovi ricoveri mentre al Cardarelli sono stati dimessi tre pazienti. Scende così a 28 il numero dei malati covid in ospedale di questi 2 sono in terapia intensiva. Nel bollettino ci sono anche 325 guariti. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo in 6 comuni: in testa Campobasso con 58 contagi, poi Termoli con 32 e Isernia con 28. Seguono Venafro (19), San Martino in Pensilis (16) e Bojano (14).