Vivarini contro Cudini, una sfida che si giocò anche all’andata a selva piana e che vide l’esordio del tecnico abruzzese sulla panchina del Catanzaro. Da li in avanti effettivamente iniziò una risalita in classifica dei calabresi che, tuttavia, non riuscirono a stare nella scia del Bari. La società ha provato in tutte le maniere a stazionare nell’altissima classifica, ma fu tutto inutile. Anche lo stesso ingaggio di Pietro Iemmello si è rivelata una mano non importante per la causa dei calabresi: quattro gol in dieci partite di cui due segnati nella recente serata di Foggia. Meglio ha fatto l’altro attaccante frutto del mercato estivo: Tommaso Biasci sceso dal girone A a quello meridionale per segnare sette gol in quindici partite. Le aquile hanno visto rivoluzionata la loro classifica per l’esclusione del Catania. Ben quattro punti in meno e Catanzaro scivolato al terzo posto. Domani il Palermo, neo seconda della classe, riposa. Dunque, per la squadra di Vivarini c’è un motivo in piu’ provare a battere il Campobasso. Tre punti significherebbero secondo posto ad una partita dal termine.

Al Ceravolo Cudini non potrò contare su Persia e Tenkorang, il primo squalificato, il secondo infortunato. Rientra Pace in difesa. Il tecnico potrebbe confermare il modulo a tre difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti. Si prevedono dei ballottaggi specialmente in mezzo dove la crescita di condizione di Nacci metterà in difficoltà il tecnico. I problemi di abbondanza che piacciono agli allenatori. In attacco Cudini può avere un ampio ventaglio di scelte anche se le quotazioni piu’ elevate sono quelle di Liguori, elemento imprescindibile nel girone di ritorno numeri alla mano. Anche Bolsius ha fatto registrare grossi progressi. Il recente successo della Turris sul Francavilla ha complicato leggermente i piani play off del Campobasso fermo restando che l’obiettivo principale era la salvezza raggiunta di fatto il venti marzo scorso grazie ai tre punti sul Latina. Anche i tifosi di Vinchiaturo hanno voluto celebrare la salvezza rossoblu tramite uno striscione affisso al campo Pietrangelo – Testa che è stato tutto l’anno sede degli allenamenti del Campobasso. Catanzaro ultima tappa in esterno della stagione. Non mancheranno al Ceravolo i tifosi al seguito, stadio rifatto quasi completamente nel 2008. Mancavano interventi sul Ceravolo dal 1971, anno della prima storica promozione del Catanzaro in serie A.