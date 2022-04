Se i soldi in arrivo fossero ripartiti tra gli abitanti del Molise ad ognuno, neonati compresi, toccherebbero poco più di cinquemila euro.

Un fiume di denaro, quasi un miliardo e mezzo, ha preso la strada della nostra regione e stavolta si tratta di soldi spendibili da subito. Un’opportunità enorme per costruire uno scenario futuro, suddivisa in fondi strutturali 402 milioni, 416 milioni dal Pnrr e oltre mezzo miliardo programmato con il Fondo di sviluppo e coesione.

A questa somma iperbolica vanno anche addizionati i soldi previsti per lo sviluppo rurale e quelli ordinari che arrivano dallo Stato.

Alle critiche del gruppo del Pd in consiglio regionale che ha parlato di ‘piano asettico che rispetta le indicazioni europee ma manca di un’anima ha fatto eco il Movimento cinque stelle. Tutta la programmazione dei fondi europei – hanno evidenziato i pentastellati – è passata in aula in poche ore, mentre una tale mole di denaro aveva forse bisogno di una concertazione più larga e aperta alle proposte degli imprenditori e dei sindacati.

Invece – è l’accusa lanciata dai Cinque stelle – ci siamo trovati centinaia di pagine da approvare in sole due ore. Ennesima dimostrazione di come questa maggioranza non sappia fare quadrato con tutte le forze in campo, neanche quando si decide il futuro della regione.

Per l’opposizione la Transizione energetica non ha avuto lo spazio che avrebbe meritato, così come la gestione delle acque, una risorsa presente in grande quantità ma altrettanto sprecata.

Bocciati i settori ambiente, turismo e infrastruttura. In sintesi per il gruppo del Movimento cinque stelle è che, nella totale assenza di una visione d’insieme e, ancora una volta, ignorando la necessaria concertazione, la maggioranza chiamata a decidere se il Molise del sopravvivere, chiudere o rinascere era chiamata a scrivere il futuro per tutti i molisani. Ha invece approvato – è la conclusione – un libro dei sogni essendo incapace di sognare.