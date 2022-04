Anti vigilia della trasferta di Catanzaro, si gioca dopodomani nel giorno di sabato santo il turno numero 37 di campionato. Penultima fatica della regular season per il Campobasso, la squadra di Cudini è in corsa per un posto play off che potrebbe allungare la stagione. I lupi occupano la dodicesima posizione, scavalcati dalla Turris che ieri pomeriggio ha superato per 1 a 0 la Virtus Francavilla nel recupero della 34 esima giornata di campionato. La squadra campana si rilancia in ottica play off, l’ultimo posto utile per la post season è il decimo occupato dal Picerno e dalla Turris a quota 46 con più 3 sui lupi. Il collettivo rossoblu è stato capace di chiudere i giochi con 180 minuti di anticipo, anche senza tener conto della vicenda Catania, condizione che permette oggi di poter vivere in assoluta serenità il finale. Provare a chiudere al decimo posto? Perché no. Questo il pensiero dello staff tecnico e della squadra, una condizione non semplice considerata la trasferta in casa della terza della classe il Catanzaro. Il team guidato da Vivarini ha l’obiettivo concreto di chiudere al secondo posto, la piazza d’onore è oggi occupata dal Palermo, i rosanero, tuttavia, sabato non scenderanno in campo considerata la sfida in programma da calendario contro il Catania. Per questo motivo Iemmello e compagni hanno nel mirino il Palermo, sfogliando il complesso regolamento dei play off chiudere al secondo bensì che al terzo posto assume una valenza rilevante. Le vice capoliste dei tre gironi di Lega Pro, infatti, entreranno in scena solo ai quarti di finale, evitando così tre turni preliminari (4 gare complessive). Non poco se consideriamo lo stress di fine stagione ed il rischio di essere eliminati da qualche squadra sfavorita sulla carta.

Per questo sabato Catanzaro – Campobasso sarà una gara vera, giocata al massimo delle forze dai padroni di casa. Una condizione che può solo che far bene al Campobasso, i lupi hanno giocato le migliori gare proprio in queste situazioni, di rimessa, con ripartenze rapide. Conoscendo Cudini siamo certi che schiererà la migliore formazione possibile al Ceravolo, con il chiaro intento di cercare il colpaccio. Grande entusiasmo a Campobasso per il cammino dei lupi, il ritorno tra i professionisti condito dalla salvezza maturata con anticipo ha risvegliato la tifoseria rossoblu, sofferente per tanti, troppi anni. Diversi tifosi si stanno organizzando per seguire la partita in calabria, nonostante il giorno semi festivo. La proprietà nelle parole di Gesuè ha già tracciato la linea per il prossimo futuro, restare su questi binari, squadra giovane e lanciare nuovi prospetti. Dal canto nostro possiamo dire che siamo pronti a mettere la firma in questo momento per giocare dieci campionati come quello che si sta per concludere. La Lega Pro è un bene troppo prezioso, da preservare in ogni modo possibile, ogni componente è chiamata a fare la sua parte per garantire al Campobasso un futuro nel calcio che conta.