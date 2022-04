Il Comune di Agnone ha comunicato alla cittadinanza che in data domenica 29 maggio 2022 si terranno le elezioni relative ai comitati di quartiere.

In vista delle elezioni, l’Amministrazione comunale, al fine di poter illustrare il regolamento per l’istituzione dei contratti di quartiere, manifesta il suo interesse ad incontrare la cittadinanza in diverse giornate. A scopo semplificativo e per garantire il massimo della condivisione, si è rispettato l’art.2 dello Statuto dei Contratti di Quartiere, che delimita l’ambito di azione degli stessi nelle zone in cui viene ripartito il territorio comunale, nello specifico: Agnone Centro, Agnone Centro Storico, Agnone Alta e Agnone Contrade.