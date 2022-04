Share on Twitter

Share on Facebook

Domani dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise è in programma l’evento “Funding for Startups”, secondo appuntamento del Molise Contamination Lab, il nuovo hub di imprenditoria ed innovazione promosso dall’Università degli Studi del Molise e Sviluppo Italia Molise, finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise.

Il Molise CLab promuove la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione coinvolgendo studenti, imprenditori, investitori e membri della community con l’obiettivo di favorire la contaminazione interdisciplinare attraverso metodi innovativi di creazione d’impresa.

Apriranno il convegno il Rettore, prof. Luca Brunese e il Presidente della Regione Molise *Donato Toma*, nonché docente dell’Università degli Studi del Molise. A seguire il Prof. Michele Modina – Co-Delegato al placement, tirocini e trasferimento tecnologico, Università degli Studi del Molise, il Dottor Renato D’Alessandro – Direttore di Sviluppo Italia Molise e Gabriele Ianiro – Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche che presenteranno lo Startup Program, un percorso formativo che partirà il prossimo semestre per imparare a creare una startup con l’ausilio di docenti e mentors con esperienza nella gestione e creazione di startup. Infine, previsto l’intervento di Giovanni De Caro – CEO di Volano, società di consulenza focalizzata sul supporto alle aziende tecnologiche e alle PMI nella raccolta fondi e nelle fusioni e acquisizioni, che parlerà del ciclo di funding per le startup, con una panoramica sull’ecosistema italiano delle startup.

Inoltre, durante l’evento sarà allestita un’area espositiva per dare spazio a tre startup molisane: 110Laude, Datasound e Lasertag Club che presenteranno i loro progetti.

Questo secondo evento del Molise Contamination Lab è organizzato dall’Università degli Studi del Molise e Sviluppo Italia Molise con la collaborazione di StartupGrindx Campobasso, TEDx Campobasso, Alumni Unimol, ADI Molise, JEMO, e ESN Unimol.

Per restare aggiornato sugli eventi del Molise Contamination Lab, iscriviti

alla newsletter al seguente link: https://mailchi.mp/edefb33ba190/molisecontaminationlab

Fonte_ Ufficio stampa