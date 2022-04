In Molise le assunzioni previste nel mese di aprile sono circa 1.210 e, come accade a livello nazionale, nel settore manifatturiero si registra un calo di quelle programmate dell’11,1% rispetto a marzo, e del 30,4% rispetto ad aprile 2021. Anche le costruzioni registrano una diminuzione delle entrate previste rispetto al mese precedente (-6,5%), ma nel confronto ad un anno fa si rileva comunque un aumento del 16%. Lo rende noto la Camera di Commercio Molise su dati Unioncamere, Anpal, Sistema informativo Excelsior. Rispetto al mese di marzo si registra un aumento nelle previsioni di assunzioni solo per il comparto dei servizi alle imprese (+40 previste) mentre commercio, servizi turistici e servizi alle persone registrano rispettivamente -30, -130 e -60 assunzioni. Al contrario, rispetto ad un anno fa, si segnala un aumento di 100 assunzioni previste nel settore dei servizi turistici (+166%). In base alle elaborazioni dell’Ufficio rilevazioni statistiche e osservatori economici della Cciaa Molise, per la regione il flusso delle assunzioni nel mese di aprile e’ caratterizzato da una prevalenza di contratti a tempo determinato con il 58% delle assunzioni programmate, seguono i contratti a tempo indeterminato (24%). Con percentuali piu’ basse le altre forme contrattuali alle dipendenze (9%), i contratti di somministrazione (3%), i contratti di apprendistato (3%), i contratti non alle dipendenze (2%) e i contratti di collaborazione (1%). Complessivamente le imprese molisane dichiarano difficolta’ di reperimento nelle assunzioni nel 38,8% dei casi (+16% rispetto ad aprile 2021). Nello specifico per le figure da assumere la difficolta’ sale al 42% per gli operai specializzati, 60,9% per i conduttori di mezzi di trasporto, 51,5% per i cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici e 43,1% per dirigenti e professioni.