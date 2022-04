Incidente nella tarda mattinata sulla Fresilia. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e 4 persone sono rimaste ferite. Per tre di loro si è reso necessario il trasporto all’ospedale Cardarelli di Campobasso, una quarta persone è invece stata medicata sul posto. Su una Fiat Punto viaggiava un uomo da solo che è quello ora in condizioni più serie. Sull’altro auto convolta c’erano invece moglie e marito con il loro figlio. L’incidente è avvenuto nel territorio di Castropignano, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il 118 e i Vigili del fuoco.