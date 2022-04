E’ morto all’ospedale Cardarelli di Campobasso Olindo Fazioli, 68 anni di Frosolone. Erano subito apparse gravissime le sue condizioni a causa del violento incidente in cui era rimasto coinvolto, lungo la Bifernina, all’altezza del bivio per Casalciprano, poco prima dell’imbocco per la Fresilia. Lo scontro tra una Punto, su cui viaggiava Fazioli con la moglie e una Jeep con a bordo una famiglia, tre persone tra cui un bimbo piccolissimo, di pochi mesi. Il 68enne è stato subito portato in ospedale dai sanitari del 118, ma sono risultate troppo gravi le ferite riportate ed è deceduto nel pomeriggio. La moglie, che era con lui, è stata portata in ospedale come le altre persone coinvolte. Sul posto i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Bojano per i rilievi e per capire la dinamica del violento impatto tra le due macchine.

Sulla strada pezzi di lamiere e carrozzeria e le auto accartocciate. Lungo e laborioso il lavoro dei vigili del fuoco, per estrarre le persone rimaste bloccate nelle vetture. La morte di Olindo Fazioli ha sconvolto la comunità di Frosolone, dove viveva e dove era conosciuto e stimato. Lascia tre figli.