Ancora due vittime riportate nel bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise: una donna di 70 anni di San Martino in Pensilis che era ricoverata in Terapia intensiva e un uomo di 75 anni di Scapoli che era in Malattie infettive. Salgono così a 603 le persone che avevano contratto il Covid e sono decedute nella nostra regione da inizio pandemia.

Sono 386 i nuovi positivi riscontrati su 1659 tamponi processati tra antigenici e molecolari. Tasso di positività al 23,26%. 432 i guariti. C’è un ricovero in Malattie infettive e un dimesso dallo stesso reparto. Un paziente trasferito da Terapia intensiva a un altro istituto.

Al Cardarelli sono 32 le persone attualmente ricoverate con covid di cui adesso 1 in Rianimazione e 19 in Malattie infettive.

Dei nuovi positivi 58 sono quelli di Campobasso, 37 di Termoli, 27 di Isernia, 18 di Venafro, 17 di Montefalcone nel Sannio, 14 di San Martino in Pensilis, 11 di Guglionesi e 10 di Riccia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7927.

Intanto l’Asrem ha reso noto che i centri vaccinali saranno chiusi sia nella giornata Pasqua sia a Pasquetta e che, sempre in queste due giornate, il bollettino giornaliero con i dati del Covid non verrà diramato. A seguire il report non verrà più diffuso nelle domeniche e nei festivi infrasettimanali.