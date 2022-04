Il Campobasso proverà il colpaccio al Ceravolo di Catanzaro dopo aver centrato la salvezza diretta con due giornate di anticipo. A dire il vero, traguardo mai in discussione e con la quota dei quaranta punti toccata dopo la vittoria contro il Latina. La tensione non deve diminuire in casa rossoblu, anzi. Staff e giocatori nelle dichiarazioni non hanno per nulla tenuto nascosto la nuova ambizione play off oggi distanti tre punti. È un obiettivo realistico che, se raggiunto, aggiungerebbe meriti alla stagione del Campobasso. Negli ultimi turni, Cudini ha trovato un buon assetto alternativo con il 3-4-3. A Catanzaro mancherà Persia per squalifica. Tre difensori senior, un centrocampo più folto ed un attacco con qualche leggera turnazione ma con la crescita evidente dell’olandese Bolsius che, oltre a fisico e tecnica di base, sta dimostrando una rapida integrazione negli schemi rossoblu. Certamente un ottimo elemento sul quale poter contare anche in futuro. Ci sarà tempo e modo per riflettere sul Campobasso che sarà. Ora testa agli ultimi centottanta minuti di campionato per provare a coltivare il decimo posto sulla carta assolutamente possibile.

Sta tenendo banco l’aggressione tentata da un tifoso del Foggia a Pietro Iemmello durante Foggia – Catanzaro. Sul prato verde dello Zaccheria sono riusciti ad entrare in tre momenti diversi altrettanti soggetti di cui uno in particolare aveva preso di mira l’attaccante calabrese, molto noto a Foggia avendo vestito la maglia dei satanelli. Il giudice sportivo ha squalificato il campo dello Zaccheria per tre giornate e comminato un ammenda di diecimila euro al Foggia. Il presidente Canonico è stato costretto a scusarsi a fine partita per le intemperanze dei suoi sostenitori ( chiamiamoli così). Davvero un gesto da condannare l’aggressione a Pietro Iemmello in diretta tv durante Foggia – Catanzaro. Da aggiungere che il caso dell’esclusione del Catania ha portato degli strascichi positivi per l’ormai ex tecnico degli etnei Francesco Baldini da ieri sulla panchina del Vicenza al posto dell’esonerato Cristian Brocchi. A Baldini che così ha compiuto un salto di categoria il compito di provare a salvare il Vicenza, oggi quart’ultimo, nelle ultime quattro di campionato.