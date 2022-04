I percettori del reddito di cittadinanza hanno intrapreso la loro esperienza lavorativa nell’ambito delle attività dei PUC approvati dal Comune di Agnone.

Difatti, questa mattina, i beneficiari del reddito si sono occupati della cura del verde pubblico nei pressi della zona artigianale e, nei prossimi giorni, si recheranno anche in altre aree del centro cittadino.

“Un altro obiettivo centrato per l’Amministrazione comunale. Siamo soddisfatti di aver attivato i PUC grazie alla collaborazione dei beneficiari del RDC che con positività e voglia di fare si sono impegnati nello svolgimento di lavori utili per tutta la comunità. – ha commentato il Consigliere Mario Petrecca, responsabile delegato ai progetti PUC – Un’importante opportunità per tutti loro in attesa di nuove offerte lavorative.”