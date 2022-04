La Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 a favore degli studenti iscritti agli istituti di Scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione.

Anche il Comune di Agnone si è attivato per la consegna della modulistica necessaria per effettuare domanda. Il valore minimo di ciascuna borsa di studio sarà pari a 200 euro, mentre il limite massimo ISEE per famiglia in ottica di ottenimento del beneficio ammonta a 10.632,94 euro.

La domanda, corredata di attestazione ISEE in corso di validità, della copia del documento di identità e del codice fiscale dell’alunno, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone (o anche a mezzo PEC all’indirizzo mail comune.agnone@lagalmail.it) entro e non oltre le ore 13:30 del 6 maggio 2022.