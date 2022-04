La sanità come fatto economico e non come questione sociale. Fedele alla propria impostazione strettamente ragionieristica, il Tavolo tecnico Adduce chiude definitivamente il Punto Nascita di Termoli. Adesso spetterà all’Asrem – dice il Commissario Toma -riorganizzare il servizio per le partorienti del basso Molise destinate di fatto a recarsi fuori regione.

L’esame con i tecnici romani ha preso in considerazione anche la gestione dei rapporti con i privati che vanno verso una definizione.

Arriva invece in articulo mortis, ovvero alla fine della vicenda, il semaforo verde per la realizzazione della controversa Torre Covid.