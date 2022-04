Salgono i nuovi casi in Molise sono 449 a fronte però di più tamponi processati tra molecolari e antigenici: 2880. Tasso di positività al 15,59%. Il numero dei nuovi guariti supera quello dei contagiati. Hanno sconfitto la malattia nelle ultime ore 611 persone. Nel bollettino diffuso dall’Asrem sono riportati due nuovi ricoveri: 1 in Malattie infettive e 1 in Anziano fragile, reparto dal quale c’è però anche un dimesso.

Al momento sono 34 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, di cui 3 in Terapia intensiva e 20 in Malattie infettive.

Dei 449 contagiati, 71 sono di Campobasso, 57 di Termoli, 29 di Isernia 22 di Venafro, 17 di Monteroduni, 14 di Bojano, 12 di San Martino in Pensilis e 10 di Larino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi scendono a 7973.

Intanto con circolare del ministero della Salute la quarta dose è raccomandata ora per tutti gli ultraottantenni, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e tutti gli ultrasessantenni con fragilità correlata a stati patologici specifici: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, diabete, cirrosi epatica, malattie cerebrovascolari, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di down, grave obesità, disabilità gravi. “Da domani (13 aprile) – fa sapere l’Asrem – sul portale adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it è possibile prenotare la quarta dose per over 80 e over 60 con fragilità specifica. Gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi perchè saranno vaccinati, nelle stesse, da personale dell’azienda sanitaria. L’intervallo da rispettare è sempre quello di almeno 4 mesi dall’ultima somministrazione. Al momento – precisa la circolare ministeriale – l’indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto il Covid dopo la somministrazione della terza dose”.