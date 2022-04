Dramma in un supermercato di Termoli nella serata di ieri. Un 53enne di Portocannone stava facendo la spesa insieme alla famiglia quando ha accusato un malore, un infarto fulminante.

Un’ infermiera che era presente nel locale avrebbe tentato di rianimarlo, in attesa dell’arrivo del 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Per l’uomo non c’è stato scampo.

La direzione sanitaria del San Timoteo ha voluto comunque disporre l’autopsia sulla salma del 53enne, avvenuta stamani e in queste ore il feretro verrà restituito alla famiglia.

I funerali sono in programma alle 16 di domani, a Portocannone.