Continua a crescere il coro isernino, che sta riprendendo gradualmente le attività dopo lo stop forzato della pandemia.

L’Isernia Gospel Choir ha conquistato la miglior performance alla prima edizione della rassegna ‘Gospel Lights’ di Pastorano, in provincia di Caserta.

L’Isernia Gospel Choir ha primeggiato tra altre cinque compagini: i Soulshine Gospel Choir di Riardo, i Dream Gospel Choir di Bellona, i Friends for Gospel e il coro Daltrocanto, entrambi di Salerno.

Ogni coro ha potuto esibirsi con il proprio repertorio e il proprio stile, sintetizzato in un’esibizione di quattro brani. L’Isernia Gospel Choir ha, appunto, conquistato quello per la miglior performance eseguendo tre brani a cappella e uno con l’ausilio della base: ‘Get your house in order’, ‘Hold On’, ‘Gospel Medley’ e ‘Let everyting that has breath praise the Lord’.