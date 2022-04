Cure a domicilio per le persone non autosufficienti, al via le nuove domande dell’Home Care Premium. Al via le domande per l’Home Care Premium (HCP), il programma dell’Inps che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti, iscritte alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e Sociali e/o ai loro familiari. L’HCP consiste nell’erogazione di un contributo economico e di servizi domiciliari gratuiti ed è rivolto alle persone con invalidità dal 67% in poi. Destinatari del bando sono dipendenti e pensionati pubblici non autosufficienti, loro coniugi, parenti e affini di primo grado residenti in uno dei 25 comuni dell’Ambito territoriale sociale di Campobasso. I richiedenti possono presentare domanda dal giorno presso lo Sportello Sociale Attivo – Uffici Assel in via D’Amato 5/C – Campobasso; sul portare INPS, per chi è in possesso dello SPID o CIE o CNS. Gli idonei beneficiari del progetto avranno diritto a due tipi di prestazioni: prevalenti, che prevedono un contributo economico mensile da parte dell’INPS finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare; integrative, che prevedono erogazione di servizi a carattere domiciliare svolte da OSS, assistenti familiari, educatori professionali o servizi a carattere extra domiciliare. Si ricorda che prima della presentazione della domanda va rinnovato l’ISEE socio – sanitario. Per informazioni assistenza alla domanda si può contattare il seguente ufficio al telefono 0874.360045, via L. Amato 5C, Campobasso, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.